"Dios me está dando una segunda oportunidad": Felipe Arias reporta sobre su salud

Una de las noticias que más impactó a la sociedad colombiana fue la repentina hospitalización del presentador de noticias Felipe Arias el jueves 11 de marzo tras un problema cardíaco.

Ante la difícil situación, su esposa Viviana Montenegro es quien se ha encargado de difundir en sus redes sociales las últimas noticias sobre el estado de salud del comunicador, de 49 años, que fue sometido a un cateterismo por el preinfarto que sufrió.

También su hija Sofía Arias ha hecho lo propio y le ha dedicado mensajes de aliento a su padre a través de su cuenta de Instagram, que ha conmovido a las personas en redes sociales.

Pero hoy, fue el mismo Felipe Arias el encargado de dar un parte de tranquilidad sobre su estado se salud:

"Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de Cuidados Intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser Valiente. No me rindo", escribió Arias.

El periodista también reconoció esta es una de las pruebas más difíciles que ha enfrentado en su vida, "pero la más edificante y enriquecedora a la vez", relató.