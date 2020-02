El 12 de febrero se estrena ‘A todos los chicos P.D. Todavía te quiero’ por Netflix

Después de ’A todos los chicos de los que me enamoré’ llega la segunda parte en donde Peter es, oficialmente, el novio de Lara Jean.

“Mi manager me envió la audición de la ’A todos los chicos de los que me enamoré’, yo estaba muy interesado porque estaba buscando trabajo, cuando llego a Vancouver a hacer el casting con Lana Condor supe que había química, aunque nunca me imaginé que quedara con el papel”, dijo Noah sobre cómo llega a esta película de Netflix.

“En esta secuela verán un nuevo personaje, más cartas de Lara Jean, promesas rotas, nuevas promesas y corazones rotos”, agregó Noah.

Noah Centineo junto a Lana Condor filmaron ‘A todos los chicos P.D. Todavía te quiero’ en Vancouver en solo 6 semanas. Se podrá ver a partir del 12 de febrero por Netflix.