El actor Andrés Parra reveló que fue víctima de acoso sexual

El reconocido actor colombiano, que ha participado en grandes producciones nacionales e internacionales, y que ha sido galardonado con múltiples premios durante su carrera, reveló que fue víctima de acoso sexual en medio de un supuesto casting cuando era joven.

La historia la confesó por medio de su cuenta de Twitter. En su estilo único de humor, Parra compartió este serio y preocupante episodio de su vida, cuando estaba buscando una oportunidad laboral en el medio.

De acuerdo a su relato, llegó hasta el supuesto casting por recomendación de un amigo suyo que ya había hecho parte de producciones en la televisión. Este fue quien impulsó al protagonista 'Pablo Escobar: el patrón del mal', a ir a la supuesta audición donde la persona que lo recibió, un joven de 24 o 25 años, le pidió llenar un formulario con su información personal y posteriormente desnudarse.

"Y yo como bueno si quiero ser actor toca! A mostrar las teticas de gordo porque q más? Y tin! Me quite el sacó yo me acuerdo q había ido de jean y con saco como de sudadera", escribió el actor.

Andrés comentó que el hecho tuvo lugar sobre la carrera 85 de Bogotá, cerca de las 7 de la noche, en el lugar de residencia del supuesto caza talentos que le pidió quitarse su pantalón.

"El caso es que de pronto yo estaba solo, en cuera, con las tetas y el pipisito al aire en la casa de un man y me hacía dar vueltas, y de pronto me tocó las nalgas señalando con el dedo y me dijo si, aquí tienes unas estrías y q tales", contó.

Además, agregó que el hombre le hizo una insinuación preguntándole que "Andrés y tu eres de... Ambiente?", haciendo referencia a su orientación sexual, a lo que Parra respondió que era heterosexual, el hombre le pidió que se fuera del sitio.