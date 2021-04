El actor que daba voz a Apu en 'Los Simpsons' pide perdón a la comunidad india

El personaje de este comerciante ha generado polémica en varias ocasiones, especialmente tras el documental "The Problem with Apu" del cómico indio-estadounidense Hari Kondabolu, que exponía en 2017 que el personaje se creó basado en prejuicios raciales.



Un año después de dejar de poner voz al personaje, Azaria ha reconocido en el podcast de Dax Shepherd's Armchair Expert que este documental le hizo dudar sobre su continuidad en la colaboración con el dibujo de la serie televisiva.



Aunque el actor insiste en que el personaje fue creado sin mala intención, admite que eso "no significa que no haya consecuencias negativas reales".



Por ello, el actor ha afirmado que una parte de él siente que necesita "ir a todos los indios de este país (EE.UU.) y pedir disculpas personalmente".

El personaje de Apu ha sido durante muchos años la única representación televisiva estadounidense de la cultura india e hindú y esto, sumado al éxito de la serie de dibujos animados, ha colaborado en la difusión mundial de estereotipos.



"Así es como se piensa y se representa a su gente ante mucha gente en este país", ha indicado Azaria.



El actor ha recordado un momento específico en el que habló con estudiantes indios en la escuela de su hijo para conocer su opinión sobre el personaje.



Mencionó una conversación con un joven de 17 años, que ni siquiera había visto "The Simpsons", pero sabía lo que significaba Apu.



El propio creador de "The Simpsons", Matt Groening, ha llegado a admitir que los personajes necesitaban un cambio y actualmente se les está estudiando para reinventarlos de alguna forma.



Para el personaje de Apu tienen planes específicos, ya que volverá con una nueva voz y una nueva función más allá de ser el gerente del comercio Kwik-E-Mart.



"La intolerancia y el racismo siguen siendo un problema increíble y es bueno finalmente buscar más igualdad y representación", según Groening.

