[Video] Acción y humor: Imperdible nuevo tráiler de Rápidos y Furiosos 9

Las películas de Rápidos y Furiosos han marcado a toda una generación de personas amantes en de los carros y la acción en la pantalla grande.

Este miércoles, Universal Studios compartió el nuevo tráiler de la novena entrega de la saga Rápidos y Furiosos, que vuelve a tener como protagonista a ‘Dominic Toretto’, interpretado por Vin Diesel, quien se reencontrará y enfrentará con su hermano menor, ‘Jakob Toretto’, quien será representado por John Cena.

Jakob será el nuevo antagonista de la saga que se unirá a ‘Cipher’ (Charlize Theron) para buscar venganza contra ‘Toretto’ y sus amigos.

El video muestra la rivalidad entre hermanos que se desarrollará entre ‘Dom’ y ‘Jakob’, pero también entrega esa pizca humor de varios personajes que hacen de las películas menos monótonas y más querida por los fans.

