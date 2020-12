El Baño: la película que busca retratar el que fue el refugio de muchos en la cuarentena

Marcela Carvajal, Aida Morales y Harold Trompetero, hablaron en Sigue La W sorbe la película de comedia que hicieron con sus celulares durante el confinamiento y que se estrena el 25 de diciembre.

Lea en La W: Este año fue la primera vez que pudimos disfrutar lo que hemos hecho: líder de Black Pumas

El director de la película, Harold Trompetero, explicó que la idea surgió porque durante la cuarentena para muchas personas el baño era el único lugar para esconderse. Esta producción busca contar con humor cómo vivieron los colombianos la pandemia.

Le puede interesar: El fuerte regaño de Tom Cruise a un empleado por no respetar las medidas de bioseguridad

La actriz Marcela Carvajal contó que para ella fue una “sorpresa increíble” ver como cada uno de sus compañeros creó su propia propuesta para grabar a su personaje. Además, dijo que sus vecinos y los porteros de su edificio le preguntaban qué estaba sucediendo cuando grababa una escena en la que tenía que gritar.

Le recomendamos: Jeff Brigdes se muestra optimista en Instagram mientras lucha contra el cáncer

A Carvajal el director Trompetero solo le devolvió dos de las escenas que había grabado, pero la situación no fue la misma para la actriz Aída Morales, quien contó a Sigue La W que le devolvieron los primeros cinco días de rodaje. “Mi hija no tiene idea de esto y pedirle a ella que me grabara era un absurdo”, contó.