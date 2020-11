“El Dorado”: 25 años del icónico disco de los Aterciopelados que cambió el rock colombiano

Hace 25 años el grupo Aterciopelados lanzó el disco “El Dorado”, producción que cambió por completo la historia del rock colombiano.

Lea en La W: El gracioso video de Donald Trump bailando con el que invita a votar en EE.UU.

Ahora, para celebrar su cuarto de década la agrupación se presentará en la Caravana Auto Concierto el próximo 21 de noviembre en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, los integrantes de la banda insisten en que el próximo año harán una celebración mucho más adecuada.

Esta será la primera presentación del grupo con público desde que empezó la pandemia. Será un concierto al aire libre al que los asistentes podrán ir en carro y tendrán zonas designadas para festejar junto a la agrupación.

Le puede interesar: Laura Tobón enloqueció a sus seguidores en redes con foto en transparente ropa interior

Andrea Echeverri, vocalista de la agrupación, dijo que durante la presentación no utilizará el tapabocas ya que considera que está lo suficientemente alejada del público. “Yo no soy muy de distanciamiento, como yo soy la que canto no me pongo ese tapabocas”, agregó.

Le recomendamos: Las fotos de Daniela Legarda en bikini que enamoraron a sus seguidores

Héctor Buitrago contó que el videclip de la canción Bolero Falaz pudo retratar la libertad que sentían las personas que caminaban por Bogotá. Así, los integrantes recordaron algunas de sus anecdotas en el recorrido para convertirse en un ícono del rock colombiano.

El Dorado llegó a estar en los listados más importantes del rock en español de la época. “como tuvo éxito en México y argentina eso era una viajadera”, contó Echeverri.