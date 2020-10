El erótico relato de Natalia Ramírez en “Las 50 sombras del leit”

Con un sensual relato, Natalia Ramírez participó en la sección “Las 50 sombras del leit”

“Es una noche maravillosa; la luna, las estrellas, el fuego de la fogata, el calor de tus abrazos. Pasan los años y sigo igual de enamorada. Sin tener alas me haces volar a una dimensión repleta de placer”, así comenzó el relato de la actriz.

“Dime lo que quieras al oído, bésame donde nunca me has besado, disfrútame como si no hubiera mañana”, siguió relatando Natalia.

Si quiere saber cómo termina la historia, escuche el audio completo de “Las 50 sombras del leit”.

