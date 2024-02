El fotógrafo que se desnuda para captar las reacciones de sus modelos

Trevor Christensen lleva más de diez años dedicándose a la fotografía, su especialidad son los retratos. Una de sus últimas sesiones de fotogrfía es "Nude Portraits" (Retratos desnudos).

A Christensen le interesa la experiencia de las personas a las que retrata. Crea un ambiente de calma. Como fotógrafo él busca ayudar a quienes fotografía a sentirse cómodos.

"Cuando me acostumbré al proceso, no me sentí tan intimidado por la experiencia como al principio", explicó.