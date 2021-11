El Mindo sorprendió al confesar que estuvo privado de la libertad en EE.UU.

El caleño Armado Ortiz, conocido por miles de colombianos como 'El Mindo', es un creador de contenido para redes sociales que se ha encargado de potenciar la industria de las plataformas digitales en Colombia.

Luego de publicar un video en sus 'stories' de Instagram retratando la situación de migración para los latinos que llegan a Estados Unidos, aseguró que él mismo ha vivido esta experiencia por su pasado en el que fue arrestado en ese país.

Lea aquí: “No lavo ni mi ropa”: La Liendra sobre supuesta investigación por lavado de dinero

“Para los que no sabían, yo estuve arrestado en Estados unidos por no tener licencia de conducir en la ciudad de Georgia, en Atalanta y eso me ha costado mucho”, añadió.

Asimismo, en su perfil de Instagram amplío la información a sus seguidores e indicó que por este expediente siempre es detenido por migración y es "encerrado en el cuarto".

Le puede interesar: Julián Román podría enfrentar demanda por trino sobre captura de alias 'Otoniel'

“Finalmente estoy acá en Miami, a muchos latinos les ha pasado lo que yo les estoy contando, pero bueno les quiero decir que pa’ adelante”, señaló en ese espacio, donde explicó que este hecho ocurrió hace 10 años.