El nostálgico reencuentro con Airbag y su deseo de conocer toda Colombia

Si llegó a esta nota, posiblemente recuerda a Airbag por un tema que ya es prácticamente himno en el rock-pop latinoamericano: “Sí, solo eso fue (achu), un amor de verano”... Así inicia el coro de Amor de verano, emblemática canción de los hermanos Sardelli, perteneciente al disco Blanco y negro (2006), su segundo álbum de estudio.

Patricio ‘Pato’, Guido y Gastón Sardelli conforman Airbag. Son hermanos y se la llevan bien -no todos tienen que ser como los Gallagher-. Han pasado casi 10 años desde su última visita a Colombia y, para esta ocasión, regresaron para ser parte del “Concierto con más corazón”.

El domingo primero de diciembre, Airbag subió a la tarima del Jingle Bell Rock de Radioacktiva para entonar nuevamente sus canciones en Colombia. Hablé con Guido y Patricio sobre este show y su conexión con el público.

“La química con la gente ha sido hermosa. Me crucé con gente en la calle que me reconoce, eso pasa en Buenos Aires. Me alegra que hay gente que se acuerda de esa época y nos sigue”, cuenta Guido.

Durante su presentación en el Jingle Bell Rock, Airbag sorprendió con su versión de Knockin' on heaven's door, una canción original de Bob Dylan y popularizada por el cover de Guns n’ roses, una de las bandas influencia del grupo argentino.

“Es un clásico de Bob Dylan y hace poco Guido vio el documental de Bob Dylan y empezamos a charlar. Es una canción que a veces la tocamos. Solemos armar los setlist muy sobre la hora y decidimos incluirla. Somos una banda que improvisa”, dijo Pato, sobre la inclusión de esta canción en su show.

Algo que me sorprendió al encontrarme con Guido y Pato fue lo jóvenes que se ven. Pareciera que los años no pasan en sus rostros. Por supuesto, les pregunté por la clave para la “juventud eterna” y, claramente, la música tiene mucho que ver.

“Tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta, todo gracias a los seguidores que nos permiten esta vida, de viajar y conocer gente”, resaltó Guido.

“Tengo amigos que, cuando salen de malos hábitos, les digo: ‘toma la guitarra y verás cómo la cabeza encuentra un lugar sublime de placer que es inagotable’. Son siete notas, pero son inagotables, es la fuente de la felicidad. La guitarra es un mundo de posibilidades. Nuestro bienestar se debe a la música y nuestros seguidores”, agregó.

Airbag prepara su su séptimo disco para los primeros meses del 2020. Será extenso e incluirá unas 15 canciones, de las cuales ya conocemos su más reciente sencillo “Perdido”.

“Decidimos hacer el disco y seguir girando, no encerrarnos a terminarlo. La idea es entrar a un proceso final en enero. El próximo año, aproximadamente en marzo, saldrá el disco. Será extenso, unas 15 canciones. La idea es estrenar material”, confirmó Pato.

El regreso de Airbag a Colombia para la gira de su nuevo álbum es muy probable. Adoran los paisajes del país y sienten una gran conexión con los fans, a quienes destacan por ser totalmente entregados a su música.

Airbag asegura que no solo quiere recorrer las capitales de cada país, sino que saben de la energía que tiene cada ciudad, por eso uno de sus propósitos es “empezar a conocer Colombia de manera total”.

Su último show en Colombia para este año será este 4 de diciembre, en Bogotá.