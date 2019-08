El periodista deportivo que recibió burlas en redes sociales por no saber inglés

El periodista colombiano Andrés Ospina compartió durante el programa que aunque el video es del 2015 cuando él trabajaba como corresponsal en el canal deportivo Win Sports de la ciudad de Cali, esta reaparición del video ha traído cosas positivas para su vida puesto que le cambió la vida. “Las redes sociales se han convertido en cosas muy buenas porque conectan a la gente, pero también hay cosas que se hacen no con tanto humor sino para dañarles la vida a las personas. Creo que ese fue mi caso, el video se hace con esa intención, pero actores reconocidos y comediantes se han contactado conmigo para hacer temas publicitarios.”

El mejor video de la historia. pic.twitter.com/TkAoWwl85M — Belarmina Rentería (@EsBelarmina) August 18, 2019

El video lo volvió a mover por redes sociales el comediante Santiago Rendón, y desde ahí el video se ha vuelto viral, a tal punto que llegó hasta Estados Unidos. Frente a la experiencia que tuvo Ospina, expresó que: “siempre me he caracterizado por ser una persona que hace las cosas bien, en esa oportunidad me sentía con la confianza de poder hacerlo. Si nos ponemos a analizar el video, la chica me entiende lo que quería preguntar.”

Frente a su actual manejo de inglés dejó claro que ha mejorado algunas cosas, pero no lo maneja todavía a la perfección. Además comentó que una academia reconocida lo buscó para promocionar la empresa y para darle clases de inglés.

Finalmente, contó que ahora tiene la intención de sacarle provecho a lo sucedido, pues sacó su propia marca de camisetas “La people bien”, con la cual pretende comprarle implementación deportiva a 130 niños de un club deportivo de escasos recursos en el Valle.