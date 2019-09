El que haya un asesinato en la serie hace que Élite sea adictiva: Ester Expósito

La actriz española Ester Expósito es la encargada de interpretar a ‘Carla’, una de las protagonistas de la reconocida serie de Netflix, Elite, la cual estrenó su segunda temporada en septiembre.

Ester Esposito llegó a la serie porque “me ofrecieron el personaje muy rápido, tuve muy poco tiempo para prepararlo, estaba muy nerviosa, pero hice el casting y me llamaron para confirmarme que yo era quien iba a interpretar a Carla.”

Durante la entrevista la actriz comentó sobre el éxito que ha tenido la serie: “hace mucho no se hacía un proyecto como este, es un drama adolescente que incluye el asesinato y esto la hace adictiva, otra de las cosas es que se habla de tantos temas que las personas se sienten identificadas. Hay temas que son vistos como tabús y en la serie se presentan de forma normal.”

Sobre lo que le ha dejado el personaje comentó que: “me da una visibilidad increíble en todo el mundo, estar en Netflix me abre muchas puertas. Además me lleva a un personaje del cual siempre me voy a acordar, porque le he cogido muchísimo cariño, hace parte de mí.”

Para finalizar, Ester hizo una invitación a los colombianos para que vean la serie.