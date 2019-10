El sensual topless con el que Miley Cyrus desafió la censura de Instagram

La cantante Miley Cyrus publicó una imagen que desafió la censura de Instagram pues en la foto tiene una camisa blanca donde deja entrever sus pezones.

Cyrus escribió junto a la imagen que “Me estoy volviendo cada día más básica, la única cosa de 'mi nuevo yo', es que me amo más que a una fotografía frente al espejo”.

La publicación recibió una gran cantidad de likes y de comentarios que resaltaban lo “ardiente” que se veía y el estilo fresco y único que caracteriza a la artista.

La que fue la protagonista de Hanna Montana, ha estado en la conversación de los medios y de las redes sociales pues desde que se separó del actor Liam Hemsworth después de ocho meses de matrimonio y diez años de novianzgo, la cantante ha salido con Kaitlynn Carter y ahora tiene una relación con Cody Simpson.

This video of Miley Cyrus and Cody Simpson kissing with Joker faces on is terrifying. pic.twitter.com/AmzaW2PmlG