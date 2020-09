El último adiós de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque a su mascota

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque se encuentran en un momento muy difícil de sus vidas, debido a que tuvieron que darle el último adiós a su perrito Dandy, quien falleció este fin de semana.

La mascota llevaba 13 años con Lincoln y 12 con Carolina, además los llenó de amor y vivieron juntos muchos momentos felices. Sin embargo, la salud de Dandy venía empeorando con el paso del tiempo, y hace seis días empezó a sentir dolor al caminar, así que tomaron la decisión de dejar descansar a su amigo y compañero de cuatro patas.

Lincoln hizo un video mostrando los mejores momentos que vivió a su lado, y con un emotivo mensaje lo despidió. “Han sido días duros, ayer fue el más difícil y aún lo sigue siendo, nos diste todo tu amor, tu aguante, nosotros también te entregamos todo hasta el último segundo, tu elegiste cuando y como partir, nosotros por el amor que te tenemos lo aceptamos pues lo más importante era no verte sufrir, jamás pensé cuando llegaste a casa hace 13 años que verte ir fuera tan difícil, solo los que lo han vivido saben lo que es, gracias mi Dandy bello por tu amor, tu compañía, alegría y lealtad....siempre te amaremos, vuela alto mi guapo guerrero”.

Por su parte, Carolina publicó un extenso mensaje en donde le da gracias por el cariño que siempre le brindó, “Hace 12 años se fue la Chiqui de mi vida y pensé que nunca jamás volvería a sentir ese dolor tan grande. Ella me acompañó́ por 14 años y gracias a Dios no tuvimos que tomar esa difícil decisión, ella se fue solita. Después, sin buscarlo, sin esperarlo, hace 12 años llego Lincoln con su equipaje, entre todo lo lindo y maravilloso que traía estaba Dandy, primero trate de no mirarlo para evitar encariñarme con él, pero los que me conocen saben que mi amor por los animales es inexplicable”.

“Te amamos pulga linda. Extrañaré todo de ti, tú nariz fría, tus besos, tu olor, nuestros arrunches, gracias por cuidarme tanto, por ser mi sombra, por cuidar a Mati, por cuidarnos... te amamos infinito”, finalizó el mensaje de la presentadora.