El fuego que tuvo que apagar Jennifer Aniston en los Emmy

La recordada actriz de Friends, Jennifer Aniston, acaparó todos los reflectores y no fue por su foto minutos antes de la ceremonia, sino porque se llevó un divertido susto cuando junto a Jimmi Kimmel presentaban a la ganadora de mejor actriz en serie de comedia.

Resulta que Aniston y Kimmel iban a anunciar a la galardonada, el humorista roció el sobre, lo tiró a una caneca de la basura y le prendió fuego. Él pensó que todo estaba bien cuando las llamas continuaron.

Podría leer también:

Ante la situación, la actriz tomó un extintor y apagó el pequeño incendio que se estaba formando en la caneca de la basura.

Al final, ambos dieron la noticia que esperaban todos: Catherine O'hara ganó el premio.

En su Twitter, el humorista agradeció el gesto de Aniston a su manera.

Jennifer Aniston puts out a fire and saves the #Emmys! pic.twitter.com/hUBfzVzTn8