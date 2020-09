Los looks de la alfombra roja virtual y ganadores de los Emmy 2020

La edición 72 de los Emmy, que premia a lo mejor de la televisión norteamericana, se realizó de manera atípica por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no fue impedimento para que las estrellas del mundo del espectáculo mostraran en sus redes los atuendos que lucieron desde la alfombra roja en sus casas.

Los ganadores de la noche fueron:

Mejor serie dramática: Succession (HBO)

Mejor comedia: Schitt’s Creek (Pop)

Mejor actor de comedia: Eugene Levy (Schitt’s Creek)

Mejor actriz de comedia: Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)

Mejor dirección en serie dramática: Andrij Parekh (Succession, episodio “Hunting”)

Mejor actriz principal en serie dramática: Zendaya (Euphoria)

Mejor actor principal en serie dramática: Jeremy Strong (Succession)

Mejor actor secundario en comedia: Dan Levy (Schitt’s Creek)

Mejor actriz secundaria en comedia: Annie Murphy (Schitt’s Creek)

Mejor dirección en comedia: Andrew Cividino y Dan Levy (Schitt’s Creek)

Mejor miniserie: Watchmen (HBO)

Programas de variedades y talk-show: “Last Week Tonight with John Oliver”

Mejor reality: “RuPaul’s Drag Race”

Mejor actor de reparto en serie dramática: Billy Crudup (The Morning Show)

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Julia Garner (Ozark)

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión: Regina King (Watchmen)

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Uzo Aduba (Mrs. America)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen)

Mejor director en miniserie o película para televisión: Maria Schrader (Unorthodox)

Mejor actor invitado en una serie dramática: Ron Cephas Jones (This Is Us)

Mejor actriz invitada en una serie dramática: Cherry Jones (Succession)

Mejor actriz invitada en una comedia: Maya Rudolph (Saturday Night Live)

Mejor actor invitado en una comedia: Eddie Murphy (Saturday Night Live)

Filme de televisión: Bad Education (HBO)

Mejor serie animada: Rick And Morty

Mejor guión de drama: Jesse Armstrong (Succession, episodio “This is not for tears”)

Mejor guión de comedia: Daniel Levy (Schitt’s Creek)

Mejor guión en miniserie o película para televisión: Damon Lindelof y Cord Jefferson (Watchmen)

Aquí algunos de los looks más llamativos:

Billy Porter: "Tonight was absolutely incredible. Congrats to Jeremy Strong on your big win and also sending love to my fellow distinguished nominees. We got through this together and it's was a historically unique award show we will never forget. Y'all looked good tonight! Stay safe everyone and have a great night. REMEMBER TO VOTE THIS NOVEMBER! YOUR VOICE MATTERS!!!!"
Emmy Awards Look: Custom Design: Ashi Studio, Jewelry: Lorraine Schwartz, Ear Cuff: Alan Crocetti, Shoe: Rick Owens, Sunglasses: Bally

Jameela Jamil: "No bra? No heels? NO PROBLEM. Wearing PJ's to the 72nd Emmy awards (from my house) is my kind of vibes. Excited to see if we win any of the 7 awards we have been nominated for!!!! I still did my make up and wore a sequin dressing gown, because... It's what Tahani would have wanted. And this is her day, not mine."

Jennifer Aniston: "Emmys prep... in my other mask 😷🥂
Congratulations to the nominees and all of the amazing performances we've seen this year"

Reese Witherspoon: "Shortest #Emmys commute yet! Bringing the festivities to my lawn and excited to celebrate the incredible cast and crews of @themorningshow, @biglittlelies and @littlefireshulu tonight!"

Yvonne Orji: "Because NO MATTER WHAT, we have a reason to celebrate! Thank you to all the #Emmy voters and my @insecurehbo family, and of course our fans (#BlackTwitter we see you!). WE OUTCHEAAA!!! See y'all next year! Congrats to all the nominees and winners!"
Hair: Mickey Da Barber & Reign Mari Hair, Makeup: Miss Drini, Stylist: Apuje