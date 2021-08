Elenco de 'Friends' lanza línea de ropa para una buena causa

Luego de haberse encontrado en la mítica reunión de ‘Friends’ que tuvo lugar en HBO Max, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer decidieron lanzar una línea de ropa con las frases más icónicas de la serie, con el objetivo de que las ganancias fuesen para fines benéficos.

Así, los actores de la famosa serie televisiva han realizado varias publicaciones en sus redes sociales para comunicar su lanzamiento en la que la mitad de las ganancias obtenidas serán destinadas a organizaciones sin ánimo de lucro que cada uno de ellos elija.

Por ejemplo, Jennifer Aniston ha publicado en su cuenta de Instagram una foto con una camiseta lila con la frase “I Know”, una de las frases más pronunciadas a lo largo de la serie televisiva junto con una gorra que dice “We were so not on a break”.

Quien interpretó a Rachel en la serie quiere dar los beneficios obtenidos a “Americares”, una organización dedicada a la ayuda de comunidades afectadas por el COVID-19.

Mientras que Courteney Cox subió una camiseta blanca en la que aparecen los protagonistas silueteados con la frase "I'll be there for you" con la tipografía característica de ‘Friends’.

La actriz manifestó que donará los recursos a “EMBRF, una organización sin ánimo de lucro con sede en Los Ángeles que me resulta muy querida. Se dedican a concienciar y recaudar fondos para la Epidermólisis Bullosa, un trastorno genético de la piel raro y debilitante”.

