Elvis Crespo estrena su nueva canción, ‘Imaginarme sin ti’

Elvis Crespo, rey del merengue, estrenó su primer sencillo junto al artista Manny Cruz, de origen dominicano. Se trata de ‘Imaginarme sin ti’ que cuenta con un sinfín metáforas para hacerle entender a la persona que ama cómo es imaginarse sin ella.

“La canción no tiene género, cuando tú la escuchas no se identifica con algo en específico, es universal. Tiene esa particularidad que se puede dedicar a cualquier persona que no quieres perder”, expresó Crespo.

El video oficial estuvo dirigido por Bobby Viera, el cual estuvo filmado en Miami, logrando una conexión entre los protagonistas y los elementos audiovisuales.

El intérprete de ‘Suavemente’ contó que su hija es la protagonista de la historia audiovisual, “hicimos un primer video y no me gustó. Hablé con la compañía porque me parecía que Génesis tenía que estar en la historia y el director me presentó una historia que me gustó para plasmarla”.

