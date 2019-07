En las escenas de intimidad es importante saber a qué punto se llega: Ita O'Brien

Aunque Ita asegura que no es una experta en orgasmos, explica que su labor es hacer una conducta de la sexualidad con los actores de Hollywood. Enseña a los actores a tener una mejor conexión con las escenas. En cuanto a las grandes personalidades con las que ha podido trabajar, asegura que: “lo importante no es con quién he trabajado, lo importante es que la industria se interese en mejorar sus escenas de intimidad. Lo importante es que el actor se logre separar de su cuerpo para tener una buena escena.”

Más allá del tema sexual, la profesora asegura que lo importante es servir en las escenas, servir a la misión del director, ya que es verdad que se tiene un contacto físico, pero siempre hay que medir el grado de intimidad al que se llega para que no ocurra algo más allá de la actuación.

O'Brien comenta que: “realmente no sabría diferenciar si es más difícil una escena de sexo o una de acción. En las de intimidad es importante saber a qué punto de intimidad se llega.” En cuanto a los actores especifica que ellos trabajan bajo dos pilares, uno es la comunicación y el segundo es la transparencia.