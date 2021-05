“En las marchas no debe haber políticos”: Sergio Fajardo y su pulla a Petro

En diálogo con María Jimena Duzán, el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo se refirió a la difícil situación política que vive Colombia en medio de las constantes manifestaciones y enfrentamientos entre protestantes y fuerza pública.

En su conversación, la periodista le preguntó al excandidato presidencial si ha salido a marchar durante el paro nacional, movilizaciones que se han dado en las principales ciudades del país.

“He conversado con muchas personas, estuve en Medellín hablando con personas que han participado en las marchas, con quienes están en las líneas, todo eso lo hemos hecho. Nosotros no hemos ido a las marchas, allá no hay políticos porque no deben estarlo”, dijo.

“Creo que hay una indignación con la política y la tenemos que entender y recoger con humildad. Participar en esas marchas es usurpar un espacio de una cantidad de personas que tienen molestias y así lo debemos entender, creo que es la actitud correcta”, añadió.

Al ser preguntado sobre si le pareció mal que el senador Gustavo Petro acudiera a las marchas, Fajardo aseguró que esa es “una expresión ciudadana múltiple”.

“Es un malestar profundo el que tiene la sociedad. Creo que es respetable, legítimo lo que se está haciendo y no pretender ocupar esos espacios porque sería irresponsable. Esa es mi visión y lo que creo”, agregó.

Finalmente, hizo una reflexión de cómo los políticos deben afrontar la coyuntura nacional, entendiendo que el inconformismo de un sector de la sociedad es con ellos.

“Ahora, creo que nuestra obligación como políticos es entender la dimensión de lo que está pasando en Colombia. Para mí este es un punto de inflexión en la vida de nuestro país. Nunca habíamos visto la expresión de lo que se está dando, de esa ‘explosión’ joven que reclama, que grita por sus derechos, por sus malestares”, mencionó.