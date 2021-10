En topless, Katherine Porto anunció su participación en Pasión de Gavilanes 2

La actriz cartagenera Katherine Porto compartió a través de sus redes sociales una atractiva imagen para revelar su nuevo paso en la televisión. Se trata de su aparición en la esperada segunda entrega de Pasión de Gavilanes.

A través de su cuenta oficial de Instagram compartió una foto en la que aparece sin sostén y luciendo su figura. “Mi sonrisa cuando me preguntan si estaré en Pasión de Gavilanes 2. ¿Cómo me llamaré? ¿Qué nombre me pondrías?”, fue la frase con la que acompañó su postal en la que posó desde un campo.

Las reacciones no tardaron y decenas de seguidores de la actriz salieron a especular sobre su papel o si se trataría de una villana. Sin embargo, no se revelaron más detalles de su actuación en la novela.

Recientemente se confirmó el elenco de Pasión de Gavilanes 2, en el que estarán los protagonistas de la primera temporada. Algunos nombres que emocionaron a los fanáticos fueron los de Mario Cimarro, Paola Rey, Natasha Klauss, Danna García y Juan Alfonso Baptista como los hermanos Reyes y las Elizondo.

Telemundo reveló que la nueva temporada saldrá a la luz en el 2022 y algunas grabaciones se están realizando en Villa de Leyva. A continuación la foto con la que Katherine Porto reveló que se sumará al elenco.