Epa Colombia contrató más escoltas y dice que unas empresas la están atacando

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia, reveló en su cuenta de Instagram que tuvo que contratar más escoltas. Según sus declaraciones, la están atacando y no puede salir tranquila a las calles.

“Aumenté la seguridad, más escoltas. El éxito trae consecuencias, me siento más respaldada porque muchas personas me han querido hacer daño y no entiendo por qué marcas tan grandes me hacen esto. Ustedes deberían apoyarme, no dañarme, van es contra mi vida”, dijo Epa Colombia.

Con su particular estilo, le contó a sus seguidores que está dispuesta a demandar a las supuestas empresas que la atacan. Incluso dejó claro que no le importaría enfrentar demandas con el propósito de “salir tranquila”.

Le puede interesar: Masterchef Celebrity: lo que cobran los jurados por un saludo personalizado

En el pasado, la empresaria ha presumido en sus redes algunas imágenes de los escoltas que la acompañan cuando sale a pasear por las calles de Bogotá. Escoltada por motos, suele salir en su lujoso convertible.

Una de las situaciones de inseguridad que se hizo viral fue un intento de robo que sufrió el padre de Epa Colombia. A través de sus redes mostró cuando él resultó herido mientras manejaba un auto.

A continuación sus palabras contando las razones por las que tuvo que contratar más escoltas.