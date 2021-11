Era con humor: Amparo Grisales se disculpa por lo ocurrido con participante trans

La semana pasada, la actriz y jurado del popular reality de Caracol Televisión, Amparo Grisales, fue señalada por representantes de la comunidad LGTBI+ de incurrir en comentarios "transfóbicos" por el comportamiento que tuvo con una concursante.

Luego que la participante terminara su interpretación imitando a la cantante Britney Spears, Grisales se dirigió hasta el escenario utilizando una lupa y revisó su cuerpo, enfocando sus partes íntimas. Posterior a ello, los miembros del jurado dio su retroalimentación y veredicto:

"¿No se dieron cuenta de que es hombre?", indicó Amparo Grisales, a lo que Yeison Jiménez comentó: "Pensé que era una mujer. Si hubiera sido una mujer, habría dicho 'mamacita'".

Por este hecho, la misma jurado presentó disculpas a los televidentes por el comentario que tuvo con la participante, asegurando que gran parte de lo sucedido fue editado por la producción:

“Si ofendí a alguien, reitero que no era mi intención, ni la del programa y mucho menos de Caracol, una empresa respetuosa de la igualdad y los derechos de todos”, expresó Amparo Grisales explicando que prentendía darle un toque de "buen humor al programa".

Por otra parte, ella se misma se declaró defensora de la comunidad LGTBI+: "En este mismo programa me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad LGBTIQ+. Por eso me ha dolido tanto este malentendido. Les pido, por favor, que con esta aclaración que el malentendido llegue a su fin".