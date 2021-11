Imitador de Bad Bunny no pasó en 'Yo Me Llamo' por cantar mejor que él A uno de los concursantes del reallity Yo Me llamo le pasó algo de no creer, no quedó por cantar mejor que el artista al que quiso imitar.

Bad Bunny, cantante urbano. Foto: Getty Images / Imitador de Bad Bunny no pasó en Yo Me Llamo por bueno