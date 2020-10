Es difícil como artista nuevo que tus ideas valgan: Juan Morelli

El artista habló durante La Hora del Regreso sobre las nominaciones que recibió en los Latin Grammy en la categoría de ‘Canción del año’: “Es algo que uno no puede explicar hasta que le pasa, lo soñé muchísimas veces porque es algo que uno como músico espera desde pequeño”.

En cuanto a la manera en la que se enteró de las nominaciones, Morelli expresó: “Yo sabía que iban a anunciarlo a las 10 a.m., pero de repente me llamó Camilo a decirme que estábamos nominados y no podía creerlo”.

Por otro lado, contó experiencias en donde le fueron cerradas muchas puertas profesionalmente, pero resaltó que la perseverancia y la constancia con la que ha trabajado lo han llevado a crecer musicalmente.

Por último, Morelli mencionó que está trabajando en algunas canciones para lanzarse como solista a finales de este 2020.