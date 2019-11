Es importante contar cómo el general Naranjo termina siendo el vicepresidente: Meier

Christian Meier, actor peruano, quien protagoniza la serie de Fox, ‘El general Naranjo’, compartió durante la entrevista que su papel ha sido muy bien recibido y en este momento están de lanzamiento con la segunda temporada que se estrena el próximo viernes 15 de noviembre: “Las tres temporadas se grabaron a la vez, en esta 2 temporada tenemos a un general más aguerrido, porque en la primera se vio cómo era su vida”.

En cuanto a lo más difícil de interpretar este personaje, el actor dijo que: “Dejarlo contento a él porque está vivo y uno sabe que tenemos que hablar y mostrar el proyecto, cuando él vio el primer capítulo se me acercó y me abrazó y me dijo que se sentía orgulloso porque yo lo representaba”.

Por otro lado, Meier se refirió a la preparación de su personaje: “Se le quería dar una identidad particular. La gran protagonista de la historia, es la historia misma de la violencia de Colombia contada a través de los ojos de Naranjo”.

Cabe aclarar que la primera temporada de esta producción acaba con la toma del Palacio de Justicia y la segunda temporada empieza con la retoma de este.

Además, compartió que se retiró de las novelas hace algunos años debido a que para él es un género muy repetitivo.

Para finalizar, el actor habló sobre su carrera musical: “Paré la música en el 2003 y en 2004 comenzó a despegar mi carrera actoral. Atesoro con mucho cariño mi etapa musical”.