“Es un completo thriller”: Julio Jiménez, libretista de “La nieta elegida”

En diálogo con La W, el libretista Julio Jiménez habló sobre su más reciente producción televisiva. Se trata de “La nieta elegida”, una novela en la que reina el suspenso y que calificó como un “completo thriller” por los altibajos en las emociones.

Se trata de una novela con elenco de la talla de Marcela Benjumea, Juliette Pardau, Consuelo Luzardo y Juan Pablo Gamboa.

El también llamado “Señor del misterio” por sus producciones, reveló detalles de la producción de la telenovela y la forma en la que han cambiado las producciones. “Veo mis novelas para ver lo que sale bien o mal, pero me gusta mirar cómo son, me gusta mirar películas, soy un apasionado por el cine, desde que tenía 7 años veía películas increíbles y fuertísimas”, dijo el libretista Julio Jiménez.

El creador de telenovelas aseguró que en “La nieta elegida” estuvo presente una mansión en las grabaciones como en la mayoría de sus producciones. Sin embargo, él no fue el encargado de escogerla.

Sobre sus creaciones del pasado, reveló que prefiere no involucrarse en detalles como la selección del elenco. “mejor espero a que hagan un casting. Yo ayudo a decir si me gusta algo, pero no impongo a las personas, no intervine en la grabación”, contó Julio Jiménez sobre “La nieta elegida”.

Durante la conversación con La W, el libretista manifestó su interés por el suspenso en sus novelas. “Todo lo que he hecho en la vida, así sean historias de amores, tiene implícito el thriller porque siempre me apasione por ello”, expresó.

Siga la entrevista en vivo a continuación: