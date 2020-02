Esperanza Gómez le coquetea a otro político colombiano

Luego de la propuesta que Esperanza Gómez le hizo al excandidato a la presidencia, Gustavo Petro, de grabar una escena porno, Gómez no dudó en enviarle besos y alagar la belleza del senador de Colombia Humana, Gustavo Bolívar.

“Bello mi amor, besos para ti”, escribió la actriz en la publicación que acompaña con un video de Bolívar en donde este opina de las recientes noticias nacionales.

Ahí no pararon las publicaciones de Esperanza hacia el senador, pues en otro post compartió el siguiente mensaje, “no lo conozco no soy su amiga, pero ojalá tuviéramos de verdad políticos transparentes que ganen dinero con su talento y trabajo honesto y no atracando nuestros bolsillos Descaradamente con más y más impuestos y no para mejorar el país y nuestra economía en benéfico del pueblo si no seguir haciendo fortunas privadas que sólo los beneficia a ellos”.

Estas publicaciones de la actriz de cine para adultos han acumulado miles de visitas y comentarios en su cuenta de Instagram.