“No me arrepiento de nada, si me la encuentro la vuelvo a cascar”: Yina Calderón

No se cumple ni una semana después del incidente entre Yina Calderón y Manuela Gómez, en el que se agarraron de los pelos en un bar ubicado en el Parque Lleras de Medellín.

Dicha pelea se robó los titulares de distintos medios del país y después de tantas publicaciones sobre esto, Yina Calderón aseguró en sus historias de Instagram que, “no me arrepiento de nada, si me la encuentro y me vuelve a tratar mal, me la vuelvo a cascar, pero a mí me respeta. Yo no ando con pendejadas”

Además, lo acompañó con otro mensaje, “Hablen y opinen, pero a mí y a mi familia la respetan. Soy una mujer muy trabajadora con muchas ganas de salir adelante pero no voy a permitir que me insulten en la cara y de la manera como esa niña lo hizo. Sigo trabajando en lo mío, muy concentrada y espero no volver a encontrármela porque para mí no ha sido fácil asumir tanto insulto y grosería de parte de muchos de ustedes, pero les repito, con mi familia nadie se mete y menos en mi cara porque no respondo. Fin del tema”.

