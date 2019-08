Esta es la triste historia del hombre que decidió transformarse en dragón

Richard Hernández de 58 años vivió una infancia dura debido a que fue abandonado por sus padres en un bosque, después de esta experiencia, Hernández tomó la decisión de transformarse en una víbora cascabel, pues esta fue la única compañía que tuvo en esa noche.

Luego de esta experiencia, Hernández descubrió que no se sentía cómodo siendo como era, por esto, decidió invertir más de 75 mil dólares en cirugías plásticas que le permitieran ser como un reptil. Dama Dragón como se hace llamar ahora, se ha sometido a más de 20 procedimientos quirúrgicos.

Hernández quien era un banquero, se retiró del mundo económico para dedicarse a su salud y al nuevo estilo de vida que quería. Él pasó de ser Richard Hernández a ser Tiamat Legion Medusa, sobre esto expresó que: “Yo soy andrógeno. Yo ya no aguanto el juego de poder balancear entre ser hombre o mujer, he decidido ser los dos. Me voy a quitar los genitales. No voy a tener género.”

Aunque el sueño de Dama Dragón empezó solo siendo serpiente, contó durante la entrevista que después de conocer que un niño de 3 años en Alemania lo describía como un dragón, tomó incluir en su cambio no sólo parecerse a una víbora, sino también a un dragón.

En cuanto a sus intervenciones quirúrgicas comentó que empezó con los implantes de los cuernos en su frente en 1998.

Sobre lo que le dice la gente, explicó que: “me mude de Texas para los Ángeles y en este lugar la gente me ha recibido con los brazos abiertos. Sin duda hay algunos que se asustan, pero la gente aquí me acepta, hay mucha diversidad, no me tienen miedo.”

El hispano también comentó que en su pasado se miraba al espejo y solo veía tristeza: “mi vida era muy amarga y oscura. Era una niña atrapada en el cuerpo de un niño. No viví la vida que quería vivir. Cuando me veía al espejo yo no veía a alguien feliz. Veía a alguien que se quería morir.”

Actualmente dice que es todo lo contrario: “cuando yo me miro al espejo ahora miro a una persona muy bella, muy fuerte y también miro una persona y no una cosa, no un monstro.

Para finalizar, Dama Dragón expresó que no siente rencor por las personas que lo critican, por el contrario, dejó claro que solo tiene amor para la humanidad.