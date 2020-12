Estar en el elenco de Alicia Del Carpio era pertenecer a toda la televisión: Benjumea

Carlos ‘El Gordo’ Benjumea contó en los micrófonos de La W sobre los momentos vividos con Alicia Del Carpio. “Ella tenía una cosa maravillosa y era que escribía directo al stencil y tenía el capitulo semanal. Ensayábamos los lunes y martes, y el miércoles salíamos en directo”, manifestó.

También explicó que en los ensayos, Alicia “le escribía al actor de acuerdo a las facilidades que este tenía sobre el personaje, uno interpretaba un poco al persona y un poco a uno mismo. Ella durante todo el tiempo que estuvo manejando al programa era muy disciplinada, exigía que su letra fuera exacta, que los días lunes hacíamos lectura del programa; el martes teníamos marcación; y el miércoles se hacía un ensayo en seco en la mañana, de 9 a 11 am, y en la noche ya íbamos en directo”.

“Ella una vez me dio un perrito y yo tenía que regalárselo en la escena. Ese perro cuando fui a entrar al aire me mordió un dedo, no sabía qué hacer, y como pude le abrí la boca y le di a Alicia el perro, y el perro le mordió un seno; en ninguno de los dos casos dijimos nada”, relató Carlos.

Por otro lado, indicó que, “Alicia Del Carpio cuando llega a Colombia, ella llega a hacer un programa de televisión llamado ‘el mundo de los libros’, y ya luego decide escribir la comedia”.