¿Existe el "pene de verano"?

Con la noticia de la Ola de Calor que azota algunas zonas de Europa, un mito divulgado el año pasado ha vuelto a coger fuerza.

Se trata del "pene de verano" una teoría que afirma que el miembro reproductor masculino crece en tamaño debido al calor. Esta idea fue propuesta por primera vez en el año 2018 por la periodista Tracy Moore en un artículo donde revelaba los testimonios de varios hombres.

Ahora el diario The Huffington Post, trajo nuevamente a colición el tema y entrevistó a Aaron Spitz, urólogo y autor de The Penis Book: A Doctor’s Complete Guide to the Penis, en un principio se mofó de la idea, quien dijo que la idea no es tan descabellada como creemos.

De acuerdo con el experto, las altas temperaturas “aumentan la relajación de estos vasos sanguíneos, lo que incrementa el flujo de sangre que circula por ellos, llenando más el pene, y dándole un aspecto más largo y grueso”.

A pesar de esto, aun no hay estudios cientificos que confirmen que esto es verdad, ¿Cree que es mito o una realidad?.