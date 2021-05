Falleció el cantante estadounidense B.J. Thomas a los 78 años

El intérprete de música pop, country y cristiana, cinco veces ganador del Grammy y mejor conocido por su éxito 'Raindrops keep fallin' on my head" falleció en Arlington, Texas, según comunicó su publicista.

Thomas había anunciado en el mes de marzo que había sido diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa cuatro.

Medios estadounidenses aseguran que los planes funerarios están en proceso y serán privados.