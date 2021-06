‘Flaco' Solórzano desató polémica por crítica a políticos y sus campañas

El actor colombiano Fernando ‘El Flaco’ Solórzano fue el protagonista de una controversia en redes sociales luego de que denunciara un presunto sobrecosto en la factura de un restaurante en Santa Marta.

Tras sus declaraciones, la administradora del restaurante dio su versión de los hechos y lo llamó mentiroso. El actor respondió con un video en su cuenta de Instagram y explicó toda la situación.

No obstante, Solórzano se ha mostrado crítico con la situación que vive el país y la carrera presidencial que adelantan los líderes políticos.

En su cuenta de Twitter y sin dar algún nombre en específico, ‘El Flaco’ generó polémica por un comentario en contra de cómo se está haciendo campaña para la Presidencia en Colombia.

“Ya entendí como van a ganar las elecciones el próximo año: diciéndole a la gente que la única forma válida de votar es la que ellos digan”, es una parte de su trino.

Su comentario generó miles de comentarios en los que muchos le daban la razón y otros no apoyaron su crítica.

No entiendo por q no podemos aceptar q la diversidad política siempre a existido y va a existir, Imposible hacer q todos estén de acuerdo al rededor de una ideología o una persona. Hasta ahora pienso darle mi voto a Petro, pero no por esto pretendo que todos lo hagan