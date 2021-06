‘Flaco’ Solórzano respondió a administradora de restaurante por llamarlo mentiroso

Una polémica se ha generado luego de que el reconocido actor Fernando ‘El Flaco’ Solórzano denunciara a través de redes sociales el supuesto sobrecosto de un pescado en un restaurante de Playa Blanca en Santa Marta.

A través de su cuenta de Instagram, Solórzano respondió a la administradora del restaurante, Andrea Carolina Franco, luego de que ella lo llamara “mentiroso” tras la publicación de su primer video.

“Ella dice que los valores que yo di son errados y que son pura mentira. Les voy a aclarar cómo fue la cuestión. Éramos ocho amigos y nos cobraron los siguientes precios: por un lebranche $80.000, Sierra $70.000, Sierra sudada $75.000, Pargo $60.000 y eran pequeñitos”, dijo.

“Cuando llegó la cuenta daba la suma de $890.000, nos pareció exagerado y volvimos a sumar y nos daba $804.000, igual nos parecía muy costoso. Empezamos a alegar y discutir, le decíamos a la mesera que queríamos hablar con el administrador y nos decía que estaba ocupada. Luego nos sacó otra factura que daba $579.000, seguía siendo muy caro, pero dijimos ‘paguemos’”, agregó.

Asimismo, aseguró que la factura presentada por la administradora del establecimiento no es la del pedido que hicieron.

“Señora Franco, esa factura que usted coloca ahí no es. No sé si se la dio la mesera o usted la hizo, pero no corresponde al pedido de nosotros”, indicó.

Finalmente, expresó que su intensión “no es atacar a la gente y los trabajadores de Santa Marta porque a mí me encanta ese sitio, pero hay que ser honesto”.