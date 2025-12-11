Supremo español envió a juicio a exministro de Pedro Sánchez y dicta que siga en prisión

Un juez del Tribunal Supremo español dictó la apertura de juicio oral contra el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021) y ex número tres del partido del presidente Pedro Sánchez, así como que siga en prisión preventiva por su presunta implicación en una trama de contratos irregulares de mascarillas.

El magistrado Leopoldo Puente acordó la apertura de juicio oral contra Ábalos, su exasesor Koldo García -quienes seguirán en prisión preventiva- y contra el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Según el auto conocido este jueves, Puente les envía a juicio por los delitos de integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.

Además, les impone 60.000 euros de fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas.

Ábalos, ex secretario de organización del Partido Socialista (PSOE), se convirtió a finales de noviembre en el primer diputado en activo que ha ingresado en prisión en España.

Puente, el magistrado que instruye la causa, justificó entonces su envío a prisión en los indicios de que Ábalos ha podido “recibir y manejar importantes cantidades de dinero en metálico”, por lo que considera razonable que el exministro “pudiera disponer de recursos económicos bastantes para emprender y sostener la fuga”.

Asimismo, subrayó los “más que evidentes” contactos internacionales de Ábalos, tanto por los inmuebles que posee en países latinoamericanos como por ser socio fundador de la Fundación Fiadelso y porque vino recibiendo periódicamente ingresos procedentes de uno de sus hijos, obtenidos al parecer en el extranjero.

