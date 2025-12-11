Nadia Blel renunció de manera irrevocable a la Presidencia del Partido Conservador

En medio de las tensiones internas en el Partido Conservador, la senadora Nadia Blel presentó du renuncia irrevocable a la Presidencia de la colectividad, que se hará efectiva desde el 16 de diciembre de 2025.

La decisión se da en medio de las disputas por la candidatura del Partido Conservador para las elecciones presidenciales del 2026. Y a menos de 24 horas de la inscripción del excontralor Carlos Felipe Córdoba como precandidato.

No obstante, Blel justificó su salida en el sentido de garantizar igualdad de condiciones entre todos los aspirantes del partido. “De cara a las próximas elecciones y siendo fiel a los principios y valores que han guiado mi vida y mi formación política, he decidido dar un paso al costado de la Presidencia para concentrarme plenamente en mi candidatura al Senado”, dijo.

Y agregó que lo hace “con la convicción de que es lo correcto y con el propósito de competir en igualdad de condiciones con mis compañeros de partido”.

Ahora, en todo caso, algunos miembros del partido, cercanos a Efraín Cepeda, sugieren que Blel habría favorecido al precandidato Carlos Felipe Córdoba en el proceso interno, para la elección de candidato único.

Según dicen, la senadora habría sido clave en la modificación de la fecha de inscripción de precandidatos, que primero se corrió al 1 de diciembre y luego al 10 de diciembre. Esto, para permitir la entrada de de Córdoba.