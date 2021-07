Flavia Dos Santos contó su mala experiencia con la Feria Buró

Luego de la denuncia pública de Pablo Matiz, exempleado de la popular Feria Buró, donde aseguró que María Alejandra Silva, gerente general del evento, le prohibió tomar una porción adicional de pizza para compartirla con un operario, hecho por el que presentó su renuncia, más voces de rechazo y malas experiencias con el evento de emprendedores se han ido sumando.

Las denuncias de la conocida sexóloga brasileña, radicada en Colombia y que goza de bastante fama en el país, se une a la de la actriz y empresaria Manuela Gónzalez, quien se pronunció sobre este escándalo y compartió su experiencia como participante de Feria Buró, con su empresa A de Coco.

Lea aquí: Manuela González asegura que fue testigo de "sucesos lamentables" en Feria Buró

Por medio de su cuenta de Twitter, Dos Santos se pronunció ante la polémica que se ha generado entorno a las directivas del evento y aseguró que fue vetada por la organización para vender sus productos sexuales.

La locutora y presentadora señaló que la postura de la organización sobre sus productos fue "machista".

Bueno… mi experiencia con #buro no fue chevere. Con mis productos para mujer y el placer , me vetaron porque es sobre sexo 🙄 me pareció taaaannn perdidos en el tiempo y machista, q obviamente nunca mas volvi a intentar.