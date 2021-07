Manuela González asegura que fue testigo de "sucesos lamentables" en Feria Buró

Luego de la denuncia pública de Pablo Matiz, exempleado de la popular Feria Buró, donde aseguró que María Alejandra Silva, gerente general del evento, le prohibió tomar una porción adicional de pizza para compartirla con un operario, hecho por el que presentó su renuncia, las redes sociales no perdonaron este suceso.

Una de las voces que más se ha escuchado en medio de la oleada de comentarios fue la de la actriz colombiana Manuela Gónzalez, quien se pronunció sobre este escándalo y compartió su experiencia como participante de Feria Buró, con su empresa A de Coco.

“No dudo que organizar una feria como Buró sea tremendo y requiera de muchísimo esfuerzo detrás. Y que por lo mismo el nivel de estrés pueda llegar a ser muy alto. Sin embargo, eso jamás debería traducirse en falta de respeto y de valores”, escribió en su cuenta de Instagram la artista.

González, junto a su esposo Andrés Vasco, fueron participantes del evento de negocios en dos ocasiones, y aunque advirtió que su experiencia no fue mala, sin embargo mencionó que algunos hechos de los que fue testigo la llevaron a tomar la decisión de regresar en otras ediciones.

"Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de estar en dos versiones de la feria y fue una muy linda oportunidad para nuestra empresa. Sin embargo, luego de ser testigos de varios sucesos lamentables ocurridos hacia empleados e incluso hacia expositores, concluimos que hacer parte de esa feria no era coherente con nuestros principios", señaló la actriz.

Además, aprovechó para felicitar al joven Matiz por hacer la denuncia pública en contra de la organización, puntualizando que ella misma hizo lo correspondiente en el pasado, pero que no tuvo una respuesta positiva.

“En su momento, se lo comunicamos de manera honesta y respetuosa a las organizadoras de Buró dándoles nuestro punto de vista, justamente porque sabemos que muchos no se atrevían a hablar por miedo a ser vetados. Jamás recibimos respuesta. Por eso hoy te felicito, Pablo, tu valentía espero que dé frutos y quizá logre un cambio positivo.

Cabe mencionar que La W entrevistó a María Alejandra Silva para que diera su versión sobre los hechos. Silva calificó de contradictoria la denuncia y argumentó que ella no puede ofrecerle comida a las personas que contratan sus proveedores. Esto, según sostiene, se debe a que es personal que no está a su cargo y, por tanto, no se encuentra vinculado directamente con Buró.

