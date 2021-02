Flora Martínez se estrena como cantautora y lanza su primer sencillo

Flora ya había dado muestras de su talento para el canto cuando en el año 2016 presentó su primer álbum de covers, donde le daba una nueva vida a las canciones my conocidas. Martínez aseguró que "yo me siento muy bien interpretando las canciones de otros, para mí no es falta de mérito hacerlo, grandes artistas forjaron su carrera de esta forma".

Ahora, presenta Me Equivoqué Otra Vez, una bella melodía que escribió junto a su esposo y productor, José Reinoso, en la que ha fusionado dos de sus estilos favoritos: el Jazz y el Bolero.

"Para mí el bolero es el género por excelencia del amor y qué mejor opción que esta para cantarle a las decepciones que hemos sufrido algunos por amor", le dijo a La Hora del Regreso.

Escuche más de La Hora del Regreso:

Para este sencillo, que tiene mucho de autobiográfico, confesó que también recurrió a las redes sociales para hacer una especie de investigación de mercado entre sus seguidores y descubrió que son muchos los que vuelven a tropezar con la misma piedra y se equivocan en el amor.

Este bolero pegadizo y romántico lleva todo el sentimiento de la dulce y sensual voz de Flora, que espera conquistar a los amantes de la música para que la acompañen en esta nueva travesía.