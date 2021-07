"Fue tratada como una reina": Marbelle dio su versión de pelea con Alicia Machado

Sin duda la controversia más sonada de esta temporada de MasterChef Celebrity, sin duda, fueron los señalamientos de xenofobia que hizo la reina venezolana, no de manera directa, a cuatro participantes del concurso, entre ellas, Marbelle.

Ante la denuncia que hizo la actriz, la cantante colombiana respondió con otra dura acusación, asegurando que su enemistad no estaba relacionada con algún tipo de discriminación, sino con una invitación a "prostituirse" que le habría hecho Machado.

Luego del polémico mensaje que publicó en su cuenta de Twitter, la intérprete de 'Adicta al dolor' se pronunció por primera sobre este hecho en el programa de entretenimiento 'Lo sé todo'.

Lea aquí: De las redes sociales a los estrados: Alicia Machado podría demandar a Marbelle

“No me aguanto un tinto tibio y creo que me dolió mi país y mi bandera. Me dolió porque aquí amamos a nuestros venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos y a todos los que vengan a nuestro país, entonces eso me dolió, tratarnos de xenofóbicos en nuestro país, en donde fue recibida como lo que es, como una Miss Universo, con todo el amor del mundo, con todo el respeto", aseguró.

En este espacio aseguró que Machado siempre fue bien recibida por el equipo de producción y por todos los participantes, incluso, afirmó que ella misma le envió a su masajista y manicurista personal el primer día, pero hechos que nos fueron filmados en el programa terminaron por causar una grieta entre ambas.

"Fui la primera en recibirla para que se sintiera bien el primer día que estuvo aquí y le abrimos las puertas y sucedieron cosas detrás de cámaras, cosas que la gente no va a ver y que no tienen por qué, porque no hacía parte del reality, pero sucedieron cosas que definitivamente hicieron grieta conmigo y con ella.

Le puede interesar: Hassam aclara dudas y responde si MasterChef Celebrity es libreteado

También afirmó que no entendía las acusaciones hacia los concursantes, y las palabras que le dedico a Claudia Bahamón, presentadora del programa, para demostrar su molestia: "Y por el contrario a lo que nos decía, se había sentido muy feliz, muy agradecida: ‘ustedes son hermosos, nunca me había sentido así, qué cariño’. A mí me sorprendió sobre todo la forma en que ella pinta la situación de que ‘Gracias a Dios esto se acabó’ y cómo se dirigió a Claudia. Yo creo que ante todo el respeto y fue muy ofensiva en la forma en que se expresó de nosotros. Alicia puede tener la plena seguridad que puede volver a nuestro país porque siempre será bien recibida".