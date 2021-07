Hassam aclara dudas y responde si MasterChef Celebrity es libreteado

La tercera temporada de MasterChef Celebrity se ha destacado por ser la más polémica de todas las ediciones del exitoso programa de concurso de comida que enfrenta a famosos colombianos para ser el mejor cocinero y ganar un millonario premio.

En 2019, la edición de ese programa fue una de las que tuvo mayor éxito de audiencia y uno de los participantes que se convirtió en el favorito del público fue el comediante de Sábados Felices y actor, Gerly Hassam Gómez Parra.

Para la actual y polémica versión de este 2021, el artista se ha pronunciado por medio de su cuenta de Twitter sobre algunos de los escándalos de los participantes, enviado una fuerte crítica al comportamiento de estos: "En mi temporada de 'Masterchef Celebrity' por lo menos cocinábamos, muy poquita novela. Lo siento, me quedo con esto. Este mundo necesita más amor y risas. Y se puede indignar el que quiera", expresó.

Con cada controversia que surgen dentro del programa y fuera de este, algunos de sus seguidores le cuestionaron si tenía conocimiento si este tipo de formatos tiene un guion que los concursantes aceptan interpretar para hacer el reality más interesante.

"Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en cinco realities. Los realitys no son libreateados. Hay un equipo de guionistas que van estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrado. Entonces ahí se forma una trama", contó Hassam por medio de su cuenta de Instagram.