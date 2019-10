Germán Maggiori presenta ‘Entre hombres’, nueva producción de HBO

La nueva miniserie de HBO, ‘Entre hombres’, está basada en la novela del escritor argentino Germán Maggiori, quien compartió durante la entrevista de qué se trata esta nueva producción: “Es una novela policial, está ambientada a los años 90 en Buenos Aires, específicamente en 1996. Es una novela que describe una vida de villanos. Hay una cinta de video que registra una orgia en la que participa un senador de importancia, a partir de la desaparición de esta cinta se desencadena una búsqueda”.

Sobre el acercamiento que tuvo con el canal explicó que: “Yo no he visto toda la edición porque una parte está en posproducción, pero estoy muy contento con lo que he visto porque hay mucho trabajo por todas partes”.

La serie cuenta con 4 capítulos, frente a si se podría extender, Germán dijo que: “En términos de lo que cuenta la novela, es el tiempo suficiente. La novela está adaptada íntegramente a la historia, sin embargo si se da la oportunidad habría que ver”.