Girls O’ Clock, el nuevo proyecto de Lina Polanía

Lina Polanía y Fiorella Solines presentan el nuevo programa, ‘Girls O´clock’, un proyecto que busca resaltar a la industria de la moda.

“Nació porque la moda me ha perseguido toda la vida y siempre me preguntaban de mi ropa, fue así como abrí mi tienda de ropa en Bogotá”, contó Lina.

Este será un acompañamiento por las pasarelas más importantes del mundo. Será el backstage, el estilo y lo más fashion lo que destaquen en el programa.

“Cuando llegué a Miami me pusieron a presentar moda y de un momento a otro me volví experta porque lo hacía todos los días. Me enamoré de ese tema, viajé a Milán y supe que era lo mío”, compartió la colombiana.

Promete ser una mirada diferente al mundo de la moda, ya que abren las puertas a este universo creativo donde expliquen y muestren lo mejor de los diseñadores.

‘Girls O´clock’ será el espacio perfecto para conocer las últimas tendencias de la mano de sus creadores.

Este programa se estrena el próximo 13 de junio a las 9 p.m.

