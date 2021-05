Gobierno escuche a los colombianos: Nicky Jam envía mensaje ante crisis en el país

Varios artistas nacionales e internacionales se han expresado sobre la difícil situación de violencia y abuso policial que se ha presentado en Colombia desde que la figura de la "asistencia militar" fue decretada por el presidente Iván Duque.

El 3 de mayo, el país fue testigo de la más dura jornada de violencia y abuso policial en Cali, que se ha convertido en el epicentro del paro nacional. Las cifras de las autoridades hablan de cinco muertos y 33 heridos en los sectores de Siloe y La Luna.

Lea aquí: “Balas no podrán silenciar la voz del que sufre”: Shakira sobre crisis en Colombia

La tensa situación en la capital del Valle del Cauca fue difundida en videos y fotografías, y le dieron la vuelta al mundo.

Uno de los cantantes internacionales que reaccionaron a la situación de violencia fue el artista estadounidense con nacionalidad colombiana, Nicky Jam, quien hizo un llamado al Gobierno del presidente Iván Duque para que abriera espacios al diálogo para tratar de poner fin a los asesinatos en las protestas.

"No más violencia, no más destrucción, no más muertos. Nos estamos matando entre nosotros, construyamos un país con esperanza, con paz. El gobierno debe escuchar a los Colombianos! (sic)", escribió el artista urbano en su cuenta de Instagram.

Le puede interesar: “Oren por la gente de Colombia”: Justin Bieber ante la crisis que vive el país

El reguetonero se suma a las voces de paz provenientes desde distintos sectores ante la crisis social que se vive en el país.