Greg Kihn cuenta la historia de The Greg Kihn Band

En cuanto a la conformación de la reconocida Greg Kihn Band el cantante contó que: “cuando él llegó a California no tenía nada. Empezó a tocar guitarra cerca de la Universidad de California y recibía aproximadamente 40 dólares diariamente. Un día llegó un hombre y me dijo ‘qué lástima que usted no tenga una banda’ porque yo tengo un bar donde solo tocan bandas y si usted tuviese una banda podría tocar en mi bar.” Después de esto, el artista en cuatro días creó lo que se llegó a llamar Greg Kihn Band.