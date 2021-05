Greta Thunberg expresa su apoyo a la difícil situación del país

Luego de que se hubiesen cumplido 14 días de protestas continuas en el país sin que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno nacional y el comité del paro, las manifestaciones parecen prolongarse en medio de hechos vandálicos y acciones violentas de la fuerza pública en contra de la población.

Por ello, la activista climática Greta Thunberg a través de su cuenta de Twitter expresó su solidaridad con la compleja situación que atraviesa el país y también manifestó que las violaciones de derechos humanos se deben detener.

Lea aquí: Con un video, Residente lamenta la muerte de Lucas Villa

Esto luego de un trino hecho por el movimiento global de Amnistía Internacional, donde exige al gobierno colombiano “poner fin a la represión de la libertad de expresión” en medio de las protestas debido al abuso policial que se ha presentado.

Lea también: Denis Cruz rechaza invitación a la mesa de diálogo y la tilda de engaño

We stand in solidarity with the people of Colombia.

The human rights violations must come to an end. https://t.co/yEPIPc1vWp