Gusi confirmó que su segunda hija ya nació

El cantante colombiano habló durante la entrevista sobre su nueva canción junto a Greeicy y Mike Bahía: “Estamos muy felices de hacer esta colaboración, la canción hace parte del disco que voy a lanzar próximamente”.

El video se grabó que se grabó a las afueras de Medellín estuvo a cargo de 36 grados.

El artista se refirió también a las nominaciones de Los Grammy: “el tema urbano se expande cada vez más, la torta no puede ser sólo para uno. Puede ser que este año no haya sido tan fuerte el movimiento urbano en cuanto a las nominaciones, pero no quiere decir que no sean tan relevantes a nivel mundial como lo han demostrado”.

Para finalizar, Gusi confirmó que su segunda hija nació esta semana.