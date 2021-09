Habitantes de Vichada habrían sacado de contexto rutina de stand up comedy

Gabriel Murillo es un comediante que ha ganado reconocimiento por el canal de Youtube: Con Ánimo de Ofender, en el que un grupo de amigos hacen comedia negra al estilo estadounidense, es decir, cruda y sin censura.

Recientemente, este comediante lanzó un especial en Youtube caracterizada por su acides y forma cruda de mostrar la realidad, llamado 'Mi primer aborto'.

Aunque la narrativa se centra en un episodio de un aborto, el comediante hace una comparación entre los diferentes territorios del país, pero -al parecer- un comentario en este video no le sentó nada bien a los habitantes de Vichada que se sintieron ofendidos.

"¿Eso dónde queda? ¿Qué se da en el Vichada aparte de guerrilla y perico? Nada más. Eso es lo que hay en el Vichada", fue el cortó apunte que lo tiene aborde de una demanda por parte de varios habitantes del esta zona colombiana.

Murillo, en diferentes videos, ha afirmado que el tipo de comedia que hace no pretende herir a nadie, simplemente es comedia y no se debe sacar de este contexto, pues de eso se trata el humor que ahora se presenta en la gran mayoría de bares en la capital y espacios de Stand Up, entre otras ciudades del país.

Murillo, ante las palabras de habitantes de Vichada, mandó cortó mensaje: “La invitación para la gente del Vichada es: ofendanse con sus dirigentes, que los han dirigido mal y no han dejado que su departamento progrese. Es con ellos la pelea, no conmigo, señores del Vichada. No tengo nada más que decir”.